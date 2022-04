Marić: Posjeta čelnika FINA i LEN-a čast i priznanje

Podgorica, (MINA) – Posjeta predsjednika Svjetske i Evropske federacije vodenih sportova Huseina Al Musalama i Antonija Silve velika je čast i priznanje, ali i potvrda ozbiljnog rada Vaterpolo plivačkog saveza, kazao je predsjednik Đuro Marić.

Al Musalam i Silva protekla dva dana boravili su u Crnoj Gori i to je prvi put da čelni ljudi dvije krovne međunarodne institucije budu gosti Vaterpolo i plivačkog saveza.

Marić je kazao da je Crna Gora, iako mala država, prepoznata kao vaterpolo nacija, sa dugom tradicijom.

“Ove godine obilježavamo 100 godina plivačkog i vaterpolo sporta i 75 godina Saveza. Dolazak čelnih ljudi FINA i LEN-a, predstavlja ogromnu čast za nas i naš Savez. Imamo nekoliko ideja kako vaterpolo podići na viši nivo i vjerujem da ćemo napraviti pomak za vrijeme mandata gospodina Huseina, jer slušajući ga na kongresu u Dohi, osjetio sam veliku želju da vaterpolo postane još bolji”, rekao je Marić.

On je naglasio da novo rukovodstvo pokušava i da plivanje podigne na viši nivo, navodeći da je napravljen značajan pomak.

Predsjednik Svjetske federacije vodenih sportova (FINA) Al Musalam kazao je da mu je zadovoljstvo što je posjetio Crnu Goru, navodeći da je to jedna od vodećih reprezentacija u svjetskom vaterpolu.

“Došao sam u zemlju vaterpola. Nijesam osoba iz vaterpola, ali mi treba vaša pomoć sa idejama, kako da proširimo vaterpolo bazu i da taj sport podignemo na još veći nivo. Moramo da promijenimo nešto, a vi ćete mi pomoći u tome. Moramo raditi zajedno na promjeni kalendara i usklađenosti između FINA i LEN, i ako u tome uspijemo, a siguran sam da hoćemo, pred vaterpolom je svijetla budućnost”, rekao je Al Musalam.

Predsjednik Evropske federacije vodenih sportova (LEN) Antonio Silva zahvalio se Vaterpolo i plivačkom savezu Crne Gore na velikoj podršci.

“Zahvalnost dugujemo i Milošu Mračeviću, koji je u našem glavnom birou i osoba zadužena za razvoj vaterpola u novim sredinama. Nakon dugo godina, napokon imamo dobru saradnju sa FINA, što je jako važno. Moramo odmah da krenemo sa promocijom vaterpola u zemljama u kojima nije razvijen”, rekao je Silva.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik LEN Josip Varvodić i Entoni Ervin, koji je sa 35 godina postao najstariji olimpijski šampion u plivanju.

Zlato na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru došlo je 16 godina pošto je u Sidneju trijumfovao u istoj disciplini.

Visoke zvaničnike FINA i LEN ugostili su i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović i generalni sekretar Igor Vušurović, kao i vršilac dužnosti direktora Uprave za sport i mlade Marko Begović.

Simonović je kazao da je velika je čast što su imali priliku da ugoste najvažnije ljude iz svijeta vodenih sportova.

“Pogotovo što je vaterpolo naš najtrofejniji sport. Sigurni smo da ćemo naše vaterpoliste gledati i u Parizu i da ćemo i na OI doći do toliko željene medalje, jedine koja nedostaje u bogatoj riznici. Svi moramo zajendički raditi na razvoju i promociji vaterpola, da im omogućimo najbolje uslove za rad, kako bi nas i u budućnosti obradovali sa nekom od medalja“, poručio je Simonović.

Begović je istakao da će u narednom periodu intezivno raditi na poboljšanju uslova za rad crnogorskih sportista i razvoju infrastrukture.

“Imali smo nekoliko razgovora u posljednje vrijeme sa našim najtrofejnijim sportom, na temu razvoja vaterpola i plivanja. Posebna mi je čast što je Crnu Goru posjetilo ime kakvo je Entoni Ervin, osvajač nekoliko olimpijskih medalja, jer upravo je naš cilj fokus na sportistima i da njima obezbjedima što bolje uslove za rad”, rekao je Begović.

On je najavio da će za izgradnje novih sportskih objekata, među njima i bazena, u naredne dvije godine biti uloženo oko 25 miliona EUR.

Marić je na kraju podsjetio da će Crna Gora biti domaćin dva velika vaterpolo takmičenja.

“Krajem aprila ugostićemo osam vaterpolo velesila, a u septembru bićemo domaćini Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije. Naše seniore ovog ljeta očekuju dva velika takmičenja, Svjetsko prvenstvo u Budimpešti i Evropsko prvenstvo u Splitu”, rekao je Marić.

Sastancima su, u delegaciji Vaterpolo plivačkog saveza, prisustvovali i potpredsjednik Nenad Vukanić, direktor Radovan Milinić, član Upravnog odbora Miloš Mračević i selektor Vladimir Gojković.

