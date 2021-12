Maksimović sportista Podgorice

Podgorica, (MINA) – Karatistkinja Jelena Maksimović najbolji je sportista Podgorice u 2021. godini, odlučila je Stručna komisija za izbor najuspješnijih sportista, sportskih radnika i sportskih kolektiva.

Titulu najboljeg kluba nosi Karate klub Omladinac, dok je najbolji trener Žarko Raković, strateg KK Omladinac i reprezentacije Crne Gore.

“Maksimović je u najjačoj konkurenciji stigla do bronzane medalje na Evropskom šampionatu u Poreču, što je istorijski rezultat za naš karate. Uz dominaciju na domaćem tlu i činjenicu da je u tom trenutku karate bio na programu Olimpijskih igara, odlučili smo da ona ponese titulu najboljeg sportiste Podgorice”, stoji u obrazloženju odluke Stručne komisije.

Obrazlažući odluku za izbor najboljeg kluba i trenera, istaknuto je da impresivna lista osvojenih medalja dovoljno govori u njihove ime.

Iz Sekretarijata za kulturu i sport saopšteno je da će plakete za izuzetne rezultate dobiti Marija Vuković (AK Podgorica), Maja Rajković (AK OSI Vihor), Miroslav Vujović (KBK Ariston), Dejan Vukčević (JJK Fenix), Milena Jovanović (KK Omladinac), Mario Hodžić (KK Omladinac), Nenad Dulović (KK Omladinac), Balša Miličković (KK Omladinac), Andrija Fatić (KK Omladinac), Krsto Radulović (JJK Fenix), Aleksa Radulović (JJK Fenix), Mladen Bojanović (JJK Fenix), Anđela Vukčević (JJK Fenix) i Miloš Mugoša (KBK Strugar team).

Tradicionalno, izabrani su i najperspektivniji sportisti Glavnog grada (dječaci i djevojčice rođeni 2005. godine i mlađi).

Priznanja će dobiti Vasilije Adžić (FK Budućnost), Darija Popović (OK Budućnost Volley), Una Raković (KK Omladinac), Jusuf Saljiu (KK Omladinac), Jelena Miladinović (KK Omladinac), Helena Backović (KK Omladinac), Jovana Savković (ŽKK Budućnost Bemax), Nađa Drobnjak (ŽKK Budućnost Bemax), Anđela Borilović (ŽRK Budućnost Bemax), Nemanja Baćović (PVK Budućnost, vaterpolo) i Marko Šuković (PVK Budućnost, plivanje).

Zlatne plakete za poseban doprinos u razvoju školskog sporta biće uručene Dejanu Đuranoviću (OŠ Milan Vukotić) i Aleksandru Raduloviću (Srednja građevinsko-geodetska škola Marko Radević), kao i Osnovnoj školi Maksim Gorki, najuspješnijoj i najbrojnijoj školi na tradicionalnoj manifestaciji Liga osnovnih škola.

Za uspješnu saradnju u realizaciji programskih aktivnosti Sekretarijata za kulturu i sport biće nagrađeni Šahovski klub 7. oktobar, Atletski klub Sparta i Sportsko-rekreativno društvo Kajaksport, dok će priznanje za razvoj i promociju sporta osoba sa invaliditetom dobiti Košarkaški klub Paramont.

Zlatnu plaketu za promociju i razvoj sportske rekreacije zaslužila je Biljana Asanović (SRD Podgorica), dok će plakete za izuzetan doprinos u razvoju, organizovanju i unaprjeđenju sporta dobiti Milanka Šćepanović, Slobodan Mugoša, Zoran Balaban, Spaso Paloski i Radovan Mirović.

Sekretarijat za kulturu i sport posthumno će dodijeliti plakete porodicama zaslužnih sportskih radnika za doprinos razvoju sporta u Titogradu (Podgorici) – Mišku Asanoviću, Saši Milačiću, Ganu Ćeriću, Petru Šanju Ljumoviću, Draganu Ivanoviću, Ganu Muleškoviću, Branku Markoviću i Mirku Vlahoviću.

Svečano proglašenje najuspješnijih sportista Podgorice biće održano 22. decembra u konferencijskoj sali Hotela Voko, u 13 sati.

