Lupulesku: Radović i Bakić najbolji kad je najbitnije

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić i na izuzetno jakom turniru u Laškom pokazali su da kada je najbitnije znaju šta treba da odigraju da bi pobijedili, kazao je trener reprezentacije Nikolae Lupulesku.

Radović i Bakić obezbijedili su u Laškom bronzane medalje, a sjutra boriće se za plasman u finale.

Lupulesku je kazao da je turnir u Laškom, osim Indonežanina Dejvida Džejkobsa i Lian Haoa iz Kine, okupio sve najbolje igrače sa Svjetske rang liste u klasi S10.

On je istakao da je zadovoljan igrom Radovića i Bakića, navodeći da ga posebno raduje kako su odigrali odlučujuće poene u meču.

“Tu se vidi da su poslije Olimijskih igara u Tokiju dobili samopouzdanje i iskustvo kada su u pitaniju jaki mečevi. Radović je rutinski završio grupu sa sve tri pobjede i bio prvi u grupi. Bakić je imao težu grupu, ali je uspio da iznenadi Poljaka Igora Mištala i pobijedi ga u meču za prvo mjesto u grupi”, rekao je Lupulesku.

Prema njegovim riječima, Radović je u teškom četvrtfinalnom meču protiv Španca Manuela Ruiza Rejesa uspio da izađe pobjednik poslije pet odigranih setova, dok je Bakić eliminisao nezgodnog Poljaka.

Govoreći o polufinalnim duelima, trofejni stručnjak kazao je da očekuje zanimljiv duela Bakića i Poljaka Patrika Čojnovskog.

“Biće to interesantan meč, u kojem je Čojnovski favorit. Bakić je na posljednjem turniru pobijedio srebrnog sa Olimpiskih igara i to ne mora da znači da ne može da iznenadi i u ovom meču”, rekao je Lupulesku.

On očekuje neizvjestan meč i u drugom polufinalu, između Radovića i Francuza Matea Bohasa.

“Biće to težak meč za oba stonotenisera. Ko izdrži psihički taj će pobijediti. Obojica su kvalitetni igrači, samo što je Filip dosta mlađi”, rekao je Lupulesku.

Mečevi polufinala biće odigrani u subotu, u deset sati i 30 minuta.

Istog dana na programu je i finale.

Radović i Bakić prošlog vikenda igrali su finale Otvorenog prvenstva Francuske.

