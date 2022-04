Liverpul slavio protiv Viljareala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Liverpula pobijedili su večeras na Enfildu španski Viljareal 2:0, u prvoj utakmici polufinala Lige evropskih šampiona.

Liverul je poveo autogolom Pervisa Estupinjana u 53. minutu.

Lopta je, nakon udarca Džordana, zakačila Estupinjana i završila u mreži.

Konačan rezultat postavio je Sadio Mane u 55. minutu.

U drugom polufinalu Mančester siti je juče pred svojim navijačima savladao madridski Real 4:3.

Revanš utakmice biće odigrane 3. i 4. maja.

Novi prvak Evrope biće poznat 28. maja, nakon finalnog meča koji će biti odigran na stadionu Francuska u Parizu.

