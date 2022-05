Lalošević proglasio zatvorenim SP u ribolovu na moru

Podgorica, (MINA) – Organizacija klupskog prvenstva svijeta doprinosi povećanom interesovanju i omasovljavanju klubova za sportski ribolov na moru, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je, proglašavajući zatvorenim 14. Klupsko svjetsko prvenstvo u ribolovu na moru u Herceg Novom, kazao da je doprinos tog takmičenja i u sticanju novih znanja i iskustava, upoznavanju sa novim ribolovnim tehnologijama u proizvodnji ribolovne opreme i pribora, povezivanju sa drugim nacionalnim federacijama i unapređenju sportske saradnje.

“Organizacija tog takmičenja poslužiće kao odlična promocija i prezentacija prirodnih ljepota i kulturne baštine u Crnoj Gori, a daće doprinos i afirmaciji novog segmenta naše turističke ponude – sportsko-rekreativnog ribolova, što sve doprinosi valorizaciji turističkih kapaciteta i popularizaciji Crne Gore”, kazao je Lalošević.

Šampionat u Herceg Novom okupio je 84 takmičara i 21 ekipu iz Belgije, Francuske, Hrvatske, Italije, Španije, Slovenije iz Crne Gore

Trofej je, kao i prošle godine, osvojila italijanska ekipa Lenza emilijana tubertini.

Srebrna medalja pripala je ekipi ŠRD Zubatac iz Zadra, dok je bronzana bila francuska ekipa Halieutis.

Kao četvrtoplasirana završila je ekipa Igala, za koju su nastupali Marko Radosavljević, Aleksandar Milosavljević, Goran Boričić, Miloš Dašić i Slobodan Vučurović.

Pehar za naveću ulovljenu ribu dobio je Đovani Sćire Risićela iz ekipe ASD Sport Artiko, koji je uhvatio san pjera teškog 1770 grama.

Pehar za najveći ukupni ekipni ulov (21.226 grama)

osvojila je Lenza emilijana tubertini.

