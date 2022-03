Kurgaš treći put najbolji

Podgorica, (MINA) – Atletičar podgoričkog kluba Sparta Muhamed Kurgaš pobjednik je 23. interacionalnog ultramaratona na 50 kilometara, koji je danas održan u Podgorici.

Kurgaš je pobijedio u vremenu četiri sata i 27 sekundi.

To je njegov treći trijumf na podgoričkom ultramaratonu.

Drugo mjesto pripalo je Željku Miloviću iz AK Nikšić (4:16,52), dok je treći bio Aris Šabotić iz Podgorice sa rezultatom pet minuta, šest sekundi i 23 sekunde.

Kurgaš je ujedno proglašen za najizdržljivijeg čovjeka Crne Gore za 2022. godinu, a osvojio je i titulu prvaka Crne Gore u ultramaratonu.

U ženskoj konkurenciji nastupila je Rada Miladinović koja je za limit od pet sati istrčala 39 kilometara.

U ultrmaratonskoj trci učestvovalo je više od 200 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegvine, Kosova, Ukrajine i Crne Gore u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Učesnici podgoričkog ultramaratona trčali su pored brda Ljubović, 50 krugova, na stazi dugoj hiljadu metara.

Ultramaraton je održan u okviru manifestacije Dan trčanja Podgorice.

U trci seniora na deset hiljada metara pobijedio Željko Dabović iz Sparte sa rezultatom 33 minuta i 33,1 sekundu.

Drugo mjesto osvojio je njegov klupski drug Perica Vučković (36:24,3), a treće Veselin Petrušić iz AK Nikšić (40:33,2).

U konkurenciji seniorki na pet hiljada metara 12. put pobijedila je Slađana Perunović iz AK Nikšić sa rezultatom 17 minuta i 21 sekunda.

Drugo mjesto osvojila je Andrea Saitaj iz pljevaljskog Rudara (19:36,8), dok je treće mjesto pripalo atletičarki Podgoričkog maratona Radi Miladinović (20:08,3).

Kod juniorki prvo mjesto osvojila je atletičarka Lovćena Marija Perišić (21:48,7), a kod juniora Nemanja Đurišić iz beranskog Lima (3:10,7).

