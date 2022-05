Kovinić u trećem kolu Rolan Garosa

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u treeće kolo Rolan Garosa.

Ona je danas u Parizu, u drugom kolu, savladala Slovakinju Anu Karolinu Šmidlovu 2:0, po setovima 6:3 i 7:5.

Do pobjede i najboljeg rezultata na pariskom Grend slemu došla je nakon sat i 48 minuta igre.

Kovinić je na startu turnira eliminisala 27. teniserku svijeta, Ljudmilu Samsonovu.

Naredna protivnica biće joj bolja iz duela, vodeće svjetske teniserke, Poljakinje Ige Svjotek i Amerikanke Alison Risk.

