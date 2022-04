Kovinić u polufinalu turnira u Marbelji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u polufinale turnira u Marbelji.

Ona je danas u četvrtfinalnom meču, nakon velikog preokreta, pobijedila Italijanku Martinu Trevizan 2:1, po setovima 4:6, 6:3 i 6:3.

Kovinić je do pobjede i polufinala došla nakon dva sata i šest minuta igre.

Ona je u prva dva kola eliminisala Mendi Minelu iz Luksemburga 2:1 (6:7, 6:2 i 7:5) i Ruskinju Elinu Avanesjan 2:0 (6:3 i 6:4).

Naredna protivnica biće joj treći nosilac, Egipćanka Majar Šerif, koja je u četvrtfinalu eliminisala Ruskinju Anu Karolinu Šmidlovu 2:0 (6:2 i 6:2)

U drugom polufinalu sastaće se Njemica Tamara Korpač i Francuzskinja Osian Doda.

Kovinić je 66. teniserka svijeta, a u Marbelji postavljena je za prvog nosioca.

Nagradni fond turnira iznosi 115 hiljada USD.

