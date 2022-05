Kovinić u finalu ITF turnira u Visbadenu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u finale ITF turnira u Visbadenu.

Ona je danas u polufinalnom meču pobijedila Litvanku Justinu Mikulskite 2:0, po setovima 6:3 i 6:4.

Do pobjede i finala došla je nakon sat i 48 minuta igre.

Kovinić je do meča za trofej došla pobjedama protiv Done Vekić iz Hrvatske, Mendi Minele iz Luksemburga i Njemice Eve Lis.

Protivnica u finalu biće joj bolja iz duela Njemica Nastasje Sčunk i Jule Nojmajer.

