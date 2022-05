Kovinić na startu protiv Samsonove

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić na startu Rolan Garosa igraće protiv Ljudmile Samsonove, odlučeno je danas žrijebom u Parizu.

Samsonova je 25. nosilac turnira.

Kovinić će, ukoliko eliminiše Samsonovu igrati sa boljim iz duela Slovakinja Kristine Kučove i Ane Karoline Šmidlove.

Potencijalna rivalka u trećem krugu bila bi joj Iga Sfjontek.

Poljakinja, koja je u seriji od 28 pobjeda, igraće u prvom kolu protiv kvalifikantkinje.

Prošlogodišnja pobjednica Čehinja Barbora Krejčikova na startu sastaće se sa Francuskinjom Dijan Pari.

