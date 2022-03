Košarkaškom i Rukometnom 540 hiljada, COK-u 220

Podgorica, (MINA) – Uprava za sport i mlade za sufinansiranje programa sportskih organizacija opredijelila je Košarkaškom i Rukometnom savezu po 540, a Vaterpolo plivačkom 440 hiljada EUR, saopšteno jeiz uprave

Odbojkaški savez iz budžeta dobio je 350, a Atletski savez 200 hiljada EUR.

Uprava za sport je Crnogorskom olimpijskom komitetu, opredijelila svega 220 hiljada.

Rekordni iznos dobili su Bokserski (100) i Jedriličarski savez 105 hiljada EUR.

Paraolimpijskom komitetu dodijeljeno je 230 hiljada EUR.

Na spisku saveza kojima su opredijeljena sredstva nema Fudbalskog, Karate, Džudo i Biciklističkog saveza.

Sredstva je dobilo 38 saveza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS