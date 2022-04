Karatistima Bara Trofej Iskre

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bara osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu na internacionalnom karate turniru Trofej Iskre u Danilovgradu.

Barski karatisti nastup su završili sa 22 zlatne, 12 srebrnih i 23 bronzane medalje.

Kolašinski Gorštak sa 13 zlatnih, sedam srebrnih i 11 bronzanih odličja bio je drugoplasirani, dok je pobjedničko postolje kompletirao Omladinac sa 12 zlatnih, šest srebrnih i deset bronzanih medalja.

Organizator turnira, Karate klub Iskra, nastup je završio sa 16 zlatnih, 13 srebrnih i 21 bronzanom medaljom, ali ostvareni rezultati nijesu bodovani za konačan plasman.

Sa sedam zlatnih, 14 srebrnih i 16 odličja četvrto mjesto osvojio je Ulcinj, dok je peti bio pljevaljski Ris sa po šest zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja.

Među deset najboljih su još Panter (4z, 5s i 7b), Budva (4z,3s, 2b), Šotokan tim (4z,1s,2b), Nikšić (4z,1s,1b) i Šampion Nikšić (3z, 3s, 4b).

Turnir u Danilovgradu okupio je 813 takmičara iz 38 klubova i četiri države.

