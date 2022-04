Kadeti ubjedljivi protiv Gvajane

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Zenici selekciju Gvajane 7:0, u drugom kolu UEFA Razvojnog tunira u Bosni i Hercegovini.

To je drugi trijumf izabranika selektora Gorana Perišića na turniru, nakon što su na startu savladali Litvaniju 2:0.

Crnogorsku selekciju do ubjedljivog trijumfa vodili su Stefan Đukanović golovima u 8. i 21, Milana Ajduković u 12, Andrija Bulatović u 66, Dino Kolenović u 68, Filip Perović u 69. i Vasilije Adžić u 76. minutu.

Selektor Perišić kazao je da su u duelu protiv najslabijeg protivnika na turniru šansu dobili igrači sa manjom minutažom.

“Iako je teško igrati unaprijed dobijene utakmice, odigrali su maksimalno ozbiljno i zabilježili ubjedljivu pobjedu, koja je mogla biti još ubjedljivija. Ostaje nam da u nedjelju odigramo utakmicu protiv najjačeg protivnika, a to je selekcija Bosne i Hercegovine. Taj meč vjerovatno će odlučivati pobjednika turnira i želimo da na pravi način zaokružimo ušesće na turniru”, rekao je selektor Perišić.

Duel posljednjeg kola sa Bosnom i Hercegovinom na programu je u nedjelju u 14 sati.

