Jusufđokaj bronzani u Inzbruku

Podgorica, (MINA) – Junior Bese, Benan Jusufđokaj, osvojio je bronzanu medalju sa međunarodnog G2 E2 tekvondo turnira Austrian open u Insbruku, saopšteno je iz tog kluba.

Na korak od medalje bila je i druga sa Svjetske juniorske rang liste Anđela Berišaj, ali je u meču za treće mjesto poražena u ekstra rundi, iako je do pred sam kraj bila u vođstvu.

“Jusufđokaj je ostvario dva ubjedljiva trijumfa, a izgubio je polufinalnu borbu od Bugarina Kristijana Georgijeva, prvoplasiranog na rang listi. Po jedno kolo prošli su Leo Gegaj i Aurora Vuljaj, dok je na startu poražen debitant ga G turnirima Damjan Junčaj”, kazao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

On je dodao da je turnir okupio 1.700 takmičara iz 46 država svijeta, u konkurenciji kadeta, juniora i seniora.

“Uspješan vikend Bese upotpunili su Toni Marašaj, Adelina Salihaj i Nikola Junčaj osvajanjem zlatnih medalja na turniru u Ulcinju”, rekao je Gegaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS