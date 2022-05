Juniori Budućnosti prvaci Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnosti Volija prvaci su Crne Gore u juniorskoj konkurenciji.

Budućnost je u Bemaks areni, u finalnom meču, savladala Podgoricu 89:70.

Do pobjede Budućnost vodio je Zoran Vučeljić sa 38 poena, 13 skokova, četiri asistencije, sedam izgubljenih lopti za indeks korisnosti 48.

Istakao se i Lazar Radetić sa 20 poena i 12 skokova.

U ekipi Podgorice bolji od ostalih bili su Stefan Vukčević sa 16 i Marko Radunović sa 11 poena.

U utakmici za treće mjesto Sutjeska je bila bolja od Jedinstva 93:72.

