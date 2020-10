Hadžibegić: Letonija protivnik za poštovanje

Podgorica, (MINA) – Letonija je kvalitetan protivnik, koji zaslužuje poštovanje, ali će fudbalska reprezentacija Crne Gore tražiti pobjedu u tom meču, kazao je selektor Faruk Hadžibegić.

Crna Gora i Letonija odigraće sjutra u Podgorici prijateljski meč.

Hadžibegić je najavio da će protiv Letonije šansu dobiti i igrači iz domaćeg prvenstva, navodeći da su igrama zaslužili poziv i da se nada da će opravdati.

Prema njegovim riječima, svaka utakmica je bitna i dobra prilika da neko od igrača dobije šansu i veću minutažu.

“Letonija je protivnik za poštovanje, ljudski i sportski, ali mi ćemo dobrim pristupom i igrom tražiti pobjedu. Na taj način želimo da im pokažemo koliko ih respektujemo. Letonija nije Brazil, Francuska ili Engleska, ali kao trener koji želi svaku utakmicu da pobijedi ozbiljno je shvatamo i respektujemo. Nadam se da će to i momci uraditi”, kazao je Hadžibegić na konferenciji za novinare.

Komentarišući nastavak Lige Evrope i duele sa Azerbejdžanom i Luksemburgom, Hadžibegić je rekao je bio iskren na početku i da je i dalje optimista.

“Samo nas šest pobjeda vodi do prvog mjesta. To nam je cilj, u dobroj smo poziciji sa šest bodova, ali još ništa nijesmo napravili. Cilj je da budemo prvi i ostvarimo svih šest pobjeda. Ne kažem da ćemo pobijediti svih šest, to je moja želja”, rekao je Hadžibegić.

On je naglasio da su protivnici su dobri, posebno ističući Luksemburg, podsjećajući da je to reprezentacija sa puno stranaca.

“To je dobra i kvalitetna ekipa, koja ima više igrača u Ligi šampiona od nas. Pobijedili smo ih, Bog nas je nagradio jer smo pošteno radili.

Mogli smo i da izgubimo ili igramo neriješeno”, rekao je crnogorski selektor.

Hadžibegić je podsjetio da je crnogorska selekcija mnogo puta bila bolji rival, ali nije uspjela da pobijedi ili izbjegne poraz.

“Sada je sreća bila na našoj strani. Nadams e da će tako biti i u narednim mečevima.

Ofanzivni vezista italijanskog Spala, Marko Janković kazao je da se utakmica sa Letonijom moa odigrati kao da je za bodove.

“Utakmica jeste prijateljska, ali će poslužiti igračima koji su dobro igrali u domaćim klubovima kao nagrada za dobar rad. Mislim da svi treba da je shvate kao da je kvalifikaciona i šansa da se dokažu. Svako ko bude istrčao na teren potrudiće se da odigramo što bolju partiju i pobijedimo”, rekao je Janković.

On je kazao da nemaju mnogo informacija o Letoniji.

“Najbitnije je da znamo ono što mi treba da radimo. Ako mi budemo pravi na terenu, ne bi trebalo da puno brinemo o protivniku. Osjećam se dobro, prošao sam pripreme sa Spalom, igrao sam i u Kupu i prvenstvu i milsim da nema razloga zbog kojeg ovdje ne bih odigrao dobru utakmicu”, rekao je Janković.

Duel Crne Gore i Letonije na stadionu pod Goricom počeće u 18 sati.

Crnogorski fudbaleri 10. oktobra odigraće utakmicu trećeg kola UEFA Lige nacija protiv Azerbejdžana, dok je za 13. oktobar zakazan duel sa najboljim timom Luksemburga.

Izabranici selektora Hadžibegića na startu Lige nacija ostvarili su pobjede u gostima protiv Kipra 2:0 i Luksemburga 1:0.

