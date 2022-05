Golden Stejt u velikom finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Golden Stejta plasirali su se u finale plej-ofa NBA lige.

Golden Stejt je pred svojim navijalima, u petom meču finalne serije Zapasne konferencije, savladao Dalas 120:110 i sa 4:1 u izborili veliko finale.

To je Golden Stejtu šesto finale u posljednjih osam godina.

Golden Stejt je do pobjede vodio Klej Tompson sa 32, dok je Stef Kari ubacio 15 poena.

U ekipi Dalasa Luka Dončić je meč završio sa 29 poena.

Za MVP-a finalne serije Zapadne konferencije izabran je Stef Kari koji će zaigrati šesto veliko NBA finale u karijeri, čime se pridružio Bilu Raselu, Viltu Čemberlejnu, Karimu Abdulu Džabaru, Medžiku Džonsonu, Timu Dankanu i Lebronu Džejmsu.

Golden Stejt će igrati za četvrti šampionski prsten u posljednjih osam godina.

Protivnik će im biti Boston ili Majami.

Poslije pet odigranih mečeva Boston ima prednost od 3:2.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS