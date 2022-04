Gojković: Crna Gora razmišlja samo o pobjedi i polufinalu

Podgorica, (MINA) – Francuska ima kvalitetan tim i zasluženo je na turniru u Podgorici, ali Crna Gora kao domaćin mora da razmišlja samo o pobjedi i plasmanu u polufinale, kazao je selektor vaterpolo reprezentacije Vladimir Gojković.

Podgorica će od četvrtka do subote biti domaćin

finalnog turnira evropskog dijela Svjetske lige.

Crna Gora će u četvrtfinalu, sjutra u 19 sati, igrati sa Francuskom.

Gojković je, govoreći o rivalu, kazao da kvalitet Francuske potvrđuju pobjede protiv Španije i Njemačke.

“Imamo velike šanse. Kao domaćini treba da se postavimo tako da treba da nas interesuje plasman u polufinale i da kroz dvije utakmice kasnije tražimo prolaz na završni turnir u Strazburu”, kazao je Gojković na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, prednost Francuske je što reprezentaciju čine igrači Marseja, koji posljednje dvije godine igra Ligu šampiona na vrhunskom nivou predvođen crnogorskim trenerom Milošem Šćepanovićem.

“To je klub koji je ušao u sistem rada sličan našem, pola reprezentacije je iz Marseja. Pripremali smo se, radili smo uobičajnu pripremu, odigrali trening meč i trenirali sa Srbijom i Italijom”, kazao je Gojković.

On je istakao da je stručni štab selektirao novu generaciju igrača, koji su bili dio sistema prethodnih godina, ali ne u glavnoj ulozi ili van sastava.

Govoreći o odsustvu iskusnih Aleksandra Ivovića i Draška Brguljana, Gojković je rekao da oni za sve što su dali crnogorskom vaterpolu zaslužuju veliku zahvalnost.

“Moj stav je da glavnu ulogu treba da preuzmu mladi igrači, jer ako to sada ne urade mi nećemo imati ekipu koja će igrati kvalifikacije za OI u Parizu. To je put koji smo izabrali”, rekao je Gojković.

On očekuje da će publika na podgoričkom bazenu ponijeti igrače i da mogu pružiti i više od svog maksimuma.

Centar Vladan Spaić kazao je da podmlađenu crnogorsku reprezentaciju očekuje zahtjevan turnir.

“Francuska je respektabilna reprezentacija, koja je značajno napredovala posljednjih nekoliko godina. Očekuje nas zahtjevan meč, fizički prije svega. Igramo pred svojim navijačima, nadam se da ćemo uz dobru igru preskočiti prvu prepreku na najbolji mogući način”, rekao je Spaić.

On je istakao da Francuska turnirom u Podgorici počinje pripreme za Olimpijske igre u Parizu.

“Silno su motivisani, obezbijedili su kao domaćini plasman na završni turnir. To je njihov prvi turnir ka glavnom cilju – Olimpijskim igrama u Parizu”, rekao je Spaić, koji nastupa u Marseju.

Komentarišući rivala, Spaić je rekao da najveća opasnost prijeti od njegovog saigrača Huga Kruzije i talentovanog centra Tomasa Vernua.

“Očekujem veliku podršku navijača. Siguran sam da će nam to biti veliki vjetar u leđa”, rekao je Spaić.

Duel Crne Gore i Francuske počeće u 19 sati.

U prvom četvrtfinalnom duelu, u 15 sati, sastaće se Hrvatska i Italija, dva sata kasnije igraće Mađarska i Španija, dok je za 21 sat zakazan duel Srbije i Grčke.

Plasman na Super finale Svjetske lige u Strazburu izboriće tri prvoplasirane ekipe iz Podgorice.

