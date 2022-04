Godeč ponovo u dresu Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Ivana Godeč naredne sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Navodi se da se Godeč, nakon dvije sezone igranja u slovačkom klubu Juventa Mihalovce, vraća u Budućnost.

Ona je sa podgoričkim klubom potpisala ugovor na dvije godine.

Godeč ima 20 godina i igra na poziciji pivota.

“Nastavljeno formiranje tima za narednu sezonu, jer su prethodno kao pojačanja stigle Milena Raičević, Adriana Kardoso de Kastro i Mari Plamenova Tomova. Ugovori su produženi sa Armel Atingre, Ivonom Pavićević i Ninom Bulatović”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS