Galeb Liko Soho Group startovao pobjedom

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Galeb Liko Soho Groupa ostvarili su pobjedu na startu finalne serije plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Galeb je danas u dvorani Topolica, u prvoj utakmici finala, pobijedio gradskog rivala, ekupu Luke Bar 3:0 (25:21, 25:21 i 25:10).

Do pobjede došao je nakon 60 minuta igre.

Naredna utakmica na programu je u četvrtak.

U finalu igra se na tri pobjede.

Galeb je ove sezone osvojio Kup Crne Gore.

Luka Bar brani trofej, a ove sezone igra za desetu uzastopnu titulu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS