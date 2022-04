Galeb dobio i drugi duel

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Galeb Liko Soho Groupa pobijedile su Luku Bar 3:0 (25:12, 25:18 i 25:21) i povele sa 2:0 u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Galeb je prvi duel dobio 3:0 (25:21, 25:21 i 25:10).

Do novog trijumfa došao je nakon 60 minuta igre.

U finalu igra se na tri pobjede.

Naredni duel na programu je u subotu.

Galeb je ove sezone osvojio Kup Crne Gore.

Luka Bar brani trofej, a ove sezone igra za desetu uzastopnu, ukupno 13. titulu prvaka Crne Gore.

Galeb je bio prvak 2010. i 2011. godine.

