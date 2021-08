Furtula bez finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Danijel Furtula nije uspio da se plasira u finale u bacanju diska na Olimijskim igrama u Tokiju.

On je u kvalifikacijama disk bacio 59 metara i 93 centimetra i završio kao 12. u svojoj grupi.

U ukupnom plasmanu osvojio je 24. mjesto od 32 takmičara, koliko ih je nastupilo u kvalifikacijama.

Njegov najbolji rezultat, ostvaren 10. aprila u Baru, iznosi 65,59 metara.

Za plasman u finale bio je neophodan hitac od 62,93 metra.

Normu za finale, koja je iznosila 66 metara, ispunio je samo Šveđanin Danijel Štal.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS