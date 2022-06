Crna Gora pobijedila Rumuniju

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu nove sezone Lige nacija.

Crnogorski fudbaleri savladali su večeras u Podgorici selekciju Rumunije 2:0.

Crnogorska selekcija povela je golom Stefana Mugoše u 66. minutu.

On je iskoristio ubacivanje Marka Vešovića i asistenciju Seada Hakšabanovića i savldao rumunskog golmana.

Sve dileme riješio je rezervista Marko Vukčević u 87. minutu.

Vukčević, koji je samo nekoliko minuta ranije ušao u igru, iskoristio je odbijenu loptu, nakon šuta Mugoše i intervencije rumunskog golmana i ubacio je u gol.

Mugoša je bio u šansi i u 90. minutu, ali je njegov udarac glavom zaustavio rumunski golman Florin Nita bio siguran.

Blizu gola bio je i Adam Marušić u 37. minutu, ali je lopta završila na stativi.

Vrijedan pažnje bio je i šut Hakšabanovića, koji je za malo bio neprecizan.

U drugom meču te grupe Finska i Bosna i Hercegovina igrale su neriješeno 1:1.

Crnogorsku reprezentaciju u nastavku Lige nacija, 7. juna, čeka gostovanje Finskoj u Helsinkiju.

Za 11. jun zakazan je duel sa Bosnom i Hercegovinom, dok će tri dasna kasnije u Bukureštu igrati sa Rumunijom.

