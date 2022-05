FIFPRO: Misija izjednačiti prava svih aktera na terenu

Podgorica, (MINA) – Misija Međunarodnog sindikata fudbalera (FIFPRO) je da izjednači prava svih aktera na terenu – bez obzira na pol i uzrast i u svim aspektima, kazao je predsjednik te asocijacije David Aganzo.

On je na Kongresu u Budvi kazao da je ponosan što je predsjednik FIFPRO.

“Bio sam šest godina predsjednik sindikata fudbalera u Španiji, bio sam upoznat sa time kako funkcioniše naša organizacija, koji su nam zadaci i ciljevi. Znam kakva je i odgovornost biti na ovoj funkciji i koliko posla ima. Fudbal se rapidno mijenja, igračima je potrebna zaštita, moramo da vodimo računa o ženama i njihovoj jednakosti, o novim generacijama, o ugovornim stabilnostima”, rekao je Aganzo.

Domaćin Kongresa je Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore (SPFCG), koji je od 2012. godine član FIFPRO.

U Budvi su čelni ljudi organizacije koja zastupa prava fudbalera širom svijeta i koja ima partnerski odnos sa krovnim svjetskim fudbalskim organizacijama – FIFA i UEFA.

Gosti i učesnici Kongresa su i generalni sekretar FIFPRO Jonas Baer-Hofman, predsjednik FIFPRO Evropa Bobi Barns i generalni sekretar FIFPRO Evropa Joakim Valtin, kao i predstavnici 34 nacionalna fudbalska sindikata.

Predsjednik FIFPRO Evropa Bobi Barns kazao je da su dolaskom u Budvu, osim zbog otvaranja i analize važnih tema za svjetski fudbal, želeli da pruže podršku Sindikatu profesionalnih fudbalera Crne Gore na ogromnom poslu koji je uradio u proteklih deset godina.

“Želimo da pokažemo solidarnost sa ovim dijelom Evrope i da pokažemo razumijemo probleme sa kojim se naše kolege suočavaju“, rekao je Barns.

Predsjednik SPFCG-a Željko Janović kazao je da je Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore od 2012. godine član FIFPRO organizacije.

“Deset godina kasnije, pripala nam je čast i zadovoljstvo da vas dočekamo i ugostimo. Zadovoljstvo nam je što ćemo baš u Crnoj Gori nastaviti našu misiju – da najljepšu igru na svijetu učinimo još ljepšom, tako što ćemo njenim akterima, onima koji je čine tako lijepom, ma gdje oni bili, stvoriti uslove da razmišljaju samo o onome u čemu su najbolji. Da igraju fudbal”, rekao je Janović.

Predsjednik Fudbalskog saveza Dejan Savićević, na otvaranju Kongresa, kazao je da je Sindikat profesionalnih fudbalera dao nemjerljiv doprinos u stvaranju pretpostavki i uslova za povećanje broja igrača koji su u radnom odnosu sa klubovima, odnosno samu profesionalizaciju fudbalskih liga u Crnoj Gori.

“Rukovodstvo i organi SPFCG imaju intenzivan dijalog za FSCG, koji je rezultirao donošenjem seta pravila koja se tiču, prije svega, povećanja minimalnog broja profesionalaca u svim klubovima prve i druge lige. Takođe, rad SPFCG ne pomaže samo profesionalcima, već veliku korist, makar na polju edukacije, ostvaruju i fudbaleri koji u našoj zemlji imaju status amatera”, naglasio je Savićević.

Goste je pozdravio i sekretar za sport u Ministarstvu sporta i mladih Vlade Crne Gore Savo Rašović i istakao da naredni period moraju da obilježe aktivnosti koje će kao krajnji rezultat imati potpisivanje granskog kolektivnog ugovora u oblasti sporta između resornog ministarstva, krovne organizacije sporta i reprezentativnog sindikata.

“Iako radni odnosi u sportu, pa samim tim i u fudbalu, baštine određene specifičnosti u suštini se mora posmatrati kao tipičan radni odnos, a radna prava garantovati, kao i u svakoj drugoj oblasti”, naglasio je Rašović.

Na dnevnom redu dvodnevnog Kongresa u Budvi biće zdravstvena zaštita igrača, razvoj ženskog fudbala, kalendar takmičenja, oa i borba protiv namještanja utakmica, kroz FIFPRO projekat Red Button.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS