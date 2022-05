FIBA isključila Rusiju i Bjelorusiju iz svih svjetskih takmičenja

Podgorica, (MINA) – Košarkaške reprezentacije Rusije i Bjelorusije isključene su iz svih svjetskih takmičenja, odlučio je Izvršni odbor Svjetske košarkaške federacije i pozvao Bord evropskog ogranka te asocijacija, FIBA Evropu, da uradi isto za takmičenja koja organizuje.

Skupština FIBA Evrope zakazana je za subotu u Viljnusu.

Takmičarska komisija FIBA Evrope predložila je da se Rusija, zbog invazije na Ukrajinu i sankcija koje su uslijedile, isključi iz svih takmičenja, a da njeno mjesto na predstojećem Evropskom prvenstvu zauzme Crna Gora.

Izvršni odbor FIBA odlučio je i da nijedno takmičenje neće biti održano u Rusiji i Bjelorusiji, dok će timovi iz tih država biti izbačeni iz svih FIBA takmičenja.

Muške reprezentacije Rusije u grupi H i Bjelorusije u grupi B su izbrisane iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. godine.

Što se tiče košarkašica i Svjetskog prvenstva u Australiji, umjesto Rusije učestvovaće Portoriko koji je bio u istoj kvalifikacionoj grupi sa Ruskinjama.

Zabranjeno je i učešće Rusiji i Bjelorusima na turnirima u 3×3 basketu.

