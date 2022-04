Džudistima Onogošta pet medalja u Kikindi

Podgorica, (MINA) – Džudisti nikšićkog Onogošta sa pet medalja – četiri zlatne i jednom srebrnom završili su nastup na tradicionalnom memorijalnom turniru Dragan Ciganović-Ciga.

Zlatna odličja osvojili su Stanko Vujović do 60, Balša Mrvaljević do 66, Stevan Nikčević do 73 i juniork Jovana Mrvaljević u kategoriji preko 78 kilograma.

Drugo mjesto osvojio je Petar Radović, koji je finalni meč kategorije do 66 kilograma izgubio od klupskog druga.

Juniorima Onogošta pripao je pehar za najuspješniju ekipu u muškoj konkurenciji.

Na turniru u Kikindi učestvovala su 273 takmičara iz 37 klubova.

Juniori Onogošta bili su jedini predstavnici iz Crne Gore.

“Od sjutra do četvrtka u SC Jezero u Kikindi biće održan i trening kamp na kome će učestvovati i takmičari Onogošta”, saopšteno je iz nikšićkog kluba.

