Dukiću bronzana medalja, Markoviću zlato za jedriličare do 21 godine

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijac Milivoj Dukić osvojio je bronzanu medalju, dok je Ilija Marković bio srebrni u konbkurenciji jedriličara do 21 godine u klasi ILCA 7 na Otvorenom prvenstvu Hrvatske.

Dukić je, poslije dva dana takmičenja i tri odjedrene regate, zauzimao treće mjesto u generalnom plasmanu.

Posljednjeg dana, odjedrena je samo jedna regata, ali plasman nije promijenjen.

Zlato je osvojio Džonatan Vadnai iz Mađarske, a srebro Filip Jurišić iz Hrvatske.

On je prošle godine bio srebrni na šampionatu Evrope.

Marković je zauzeo osmo mjesto u generalnom plasmanu, ali je u konkurenciji jedriličara do 21 godine, bio najuspješniji.

Srebrni je bio Anton Tomašević iz Hrvatske, a treći domaći takmičar Lovro Bakolić.

Crnogorske jedriličare predvodio je selektor Ilko Klakor.

“Jedriličari Crne Gore nastavljaju kontinutitet osvajanja medalja u godini koja je počela, jer je nedavno, na Velikoj nagradi Mornara u Splitu, Nikola Golubović osvojio bronzanu medalju”, saopšteno je iz Jedriličarskog saveza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS