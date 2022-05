Dukić i Marković izborili finalnu grupu na SP u Meksiku

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličari Milivoj Dukić i Ilija Marković plasirali su se u zlatnu finalnu grupu Svjetskog prvenstva u meksičkom gradu Puerto Valjarata.

Dukić i Marković su takmiče se u olimpijskoj klasi ILCA7, a u konkurenciji 126 najboljih jedriličara svijeta.

Dukić, koji je tri puta učestvovao na Olimpijskim igrama, nakon tri dana kvalifikacija i pet regata, zauzima 32. mjesto.

Marković, koji je nedavno zauzeo 10. mjesto na Evropskom prvenstvu u jedrenju do 21 godine, kao 59. izborio je plasman u finale.

Finalna jedrenja trajaće tri dana, na programu je još šest regata.

Vodeću poziciju uoči finalnih regata zauzima Francuz Žan Baptist Bernaz, ispred Eliota Hansona iz Velike Britanije i Mađara Džonatana Vadnaija.

