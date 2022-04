Dukić, Gojković i Liješević stipedisti COK-a

Podgorica, (MINA) – Jedriličar Milivoj Dukić i bokseri Petar Liješević i Bojana Gojković u narednom olimpijskom ciklusu biće stipendisti Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).

Ugovor su, osim troje sportista, verifikovali i predsjednici COK-a Dušan Simonović, Jedriličarskog i Bokserskog saveza Crne Gore, Predrag Vukčević i Aleksandar Klemenko.

Simonović je kazao da mu je izutetno zadovoljstvo što su Milivoj, Petar i Bojana u grupi stipendista COK-a.

“Njih troje, već neko vrijeme, ostvaruju zapažene rezultate na velikim međunarodnim takmičenjima i zaista vjerujem da će biti dio crnogorskog olimpijskog tima na Olimpijskim igrama 2024. godine”, rekao je Simonović.

Stipendisti su zahvalili Crnogorskom olimpijskom komitetu i predsjedniku Simonoviću na podršci.

Dukić je istakao mu mnogo znači podrška COK-a i saradnja koju sa krovnom sportskom organizacijom u Crnoj Gori ima duži niz godina.

“Ponosan sam na zajedničke uspjehe koje smo imali proteklih godina i još snažnije vjerujem u nove pobjede u predstojećem ciklusu za OI – Pariz 2024”, rekao je Dukić .

Crnogorski olimpijski komitet će, preko Fonda Olimpijske solidarnosti, do završetka Olimpijskih igara u Parizu, stipendirati osam crnogorskih sportistkinja i sportista u individualnim sportovima.

U ovom ciklusu, stipendije će dobijati Marija Vuković, Danijel Furtula, Tomaš Đurović, Danka Kovinić, Milivoj Dukić, Jovana Peković, Petar Liješević i Bojana Gojković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS