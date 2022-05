Dukić 30, Marković završio na 60. mjestu u finalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić nastup u zlatnoj grupi Svjetskog prvenstva u olimpijskoj klasi ILCA7 završio je na 30, a Ilija Marković na 60. mjestu.

Dukić je bio blizu plasmana u TOP 20, a Ilija blizu plasman u TOP 40, ali je jedriličarima iz Crne Gore posljednjeg dana ponestalo snage i koncentracije.

Zlatnu medalju osvojio je Žan Baptist Bernaz iz Francuske.

Srebrni je bio Kipranin Pavlos Kontides, dok je bronzanu medalju osvojio Filip Jurišić iz Hrvatske, koji je uoči posljednjeg finalnog dana bio osmi.

Srebrni sa Olimpijskih igara u Tokiju,

Tonči Stipanović, ostao je bez pobjedničkog postolja i završio na petom mjestu.

Šampionat je okupio 126 jedriličara.

