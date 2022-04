Đukanović delegat na polufinalu Lige konferencija

Podgorica, (MINA) – Rukovodilac Međunarodnog odjeljenja Fudbalskog saveza, Milovan Đukanović, biće delegat na utakmici između Fejnorda i Marseja,

u polufinalu UEFA Lige konferencija, saopšteno je iz te asocijacije.

Evropska fudbalska asocijacija (UEFA) u tim zvaničnika e utakmice, osim Đukanovića, uvrstila je glavnog sudiju Makjla Olivera iz Engleske, kojem će asistirati zemljaci Stujart Bart i Sajmon Benet, kao i četvrti sudija Entoni Tejlor.

Kontrolor suđenja je nekadašnji belgijski arbitar Frank de Bleker.

Duel između Fejnorda i Marseja biće odigran 28. aprila na stadionu De Kujp u Roterdaomu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS