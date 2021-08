Đukanović: Crna Gora se ponosi rezultatima paraolimpijaca

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se ponosi rezultatima paraolimpijaca, kazao je predsjednik države Milo Đukanović, navodeći da je uvjeren da će paraolimpijska reprezentacija svojim primjerom dati snažan podsticaj paraolimpijskoj zajednici.

Đukanović je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, primio delegaciju paraolimpijske reprezentacije Crne Gore povodom ispraćaja na Paraolimpijske igre u Tokiju i uručio crnogorsku zastavu atletičarki Marijani Goranović i stonoteniseru Filipu Radoviću koju će nositi na svečanoj ceremoniji otvaranja igara.

„Izražavam posebnu čast i zadovoljstvo današnjom prilikom da Goranović i Radoviću uručim zastavu Crne Gore, siguran da ćete se svi podjednako za nju boriti, dajući svoj maksimum“, naveo je Đukanović.

On je rekao da je Paraolimpijski komitet, od svog osnivanja 2007. u potpunosti opravdao svoju ulogu pa tako danas praktikuje 11 sportova od 28 iz programa Paraolimpijskih igara.

„Potvrda kvaliteta vašeg rada stigla je još 2009. kroz punopravno članstvo u Međunarodnom paraolimpijskom komitetu i Evropskom paraolimpijskom komitetu“, naveo je Đukanović.

Ovo je, kako je kazao, prilika i za podsjećanje na sportiste koji su predstavljali Crnu Goru na Paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. poput Dušana Dragovića, Marijane Goranović u Londonu 2012, zatim Goranović i Ilije Tadića u Rio de Žaneiru 2016. godine, kao i učešća crnogorskih predstavnika na nizu evropskih i svjetskih prvenstava koje su obilježili svojim postignućima.

Đukanović je naveo da je prvo značajno odličje u istoriji paraolimpizma donio tada sa 15 godina Radović, osvojivši bronzanu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu 2015. u Danskoj.

„Filip je isti rezultat ponovio 2017. u Laškom, dok je 2019. u Helsingborgu osvojio srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji i predvodio reprezentaciju do prve ekipne bronzane medalje u sastavu sa Dejanom Bašanovićem i Lukom Bakićem“, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, istoriju crnogorskog paraolimpizma ispisali su i atletičari Radmilo Baranin i Goranović na Evropskom seniorskom prvenstvu u Italiji 2016., kada je Baranin postao šampion Evrope u bacanju koplja, i bio drugi u bacanju kugle, dok se Goranović okitila titulom vicešampionke Evrope u bacanju kugle.

Goranović je, kako je naveo, isti rezultat ponovila i na Evropskom seniorskom prvenstvu u Berlinu.

Đukanović je kazao da se Crna Gora i Paraolimpijski komitet ponose sa svjetskim pojedinačnim šampionom u šahu za osobe sa smetnjama vida, Predragom Nikačom koji je osvojio prvo mjesto u italijanskom Kaljariju 2019. godine.

„Pored pomenutih, dičimo se i svim drugim ostvarenim odličjima i rezultatima kako u pojedinačnim, tako i u ekipnim takmičenjima. Ostvarena postignuća nas ujedno i obavezuju da kao društvo ubuduće damo još snažniji podsticaj vašim sportskim i ljudskim pregnućima“, poručio je Đukanović.

On je rekao da ga posebno raduje činjenica da na četvrtoj olimpijadi na kojoj učestvuje Crna Gora učestvuje do sada najviše sportista koji su se svojim trudom i umijećem izborili da predstavljaju državu na tom najprestižnijem takmičenju.

„Uvjeren sam da ćete svojim primjerom dati snažan podsticaj paraolimpijskoj zajednici u Crnoj Gori da i u budućem periodu nastavi kontinuitet prisustva na najvećim međunarodnim sportskim manifestacijama. S ponosom ćemo pratiti vaše učešće na Olimpijskim igrama, svim srcem navijati za vas i radovati se vašim rezultatima“, zaključio je Đukanović.

Navodi se da su ispraćaju, pored Radovića i Goranović, prisustvovali reprezentativci Miloš Spaić, Ilija Tadić, Luka Bakić, kao i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić i članovi delegacije Miloš Ranitović, Veljko Čegar, Emil Ličina i Mijat Vojvodić.

