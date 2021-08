Drašković podnio ostavku, Ružić novi selektor

Podgorica, (MINA) – Selektor bokserske reprezentacije Crne Gore Boško Drašković podnio je ostavku, a na njegovo mjesto imenovan je Nikola Ružić, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Drašković je kazao da je ostavku podnio zbog novog poslovnog angažmana.

“U selektorskom pozivu utkao sam svu strast i posvećenost koja me pratila i tokom bokserskih dana. Neizmjerno sam ponosan na sve uspjehe koje su bokseri u protekle četiri i po godine postigli u ringu, na sva odličja kojima su okitili sebe i mene”, rekao je Bošković.

On je najavio da će angažovanje u boksu nastaviti kroz Bokserski klub Nikšic.

“To me neizmjerno raduje, jer sve ovo što danas jesam izgradio sam kroz tu plemenitu vještinu. Želio bih da dodam da ću u skladu sa svojim mogućnostima biti na raspolaganju reprezentaciji”, rekao je Drašković.

Saopšteno je da je Upravni odbor usvojio ostavku Draškovića i na predlog predsjednika Aleksandra Klemenka jednoglasno imenovao Ružića za novog selektora.

Ružić se zahvalio na imenovanju i kazao da će dati sebe od sebe da povherenje maksimalno opravdam.

“Ambicije su kod mene uvjek velike, još veći rad je pred nama. Čvrsto vjerujem da će naši bokseri obradovati naciju na sledećim Olimpijskim igrama u Parizu 2024 godine. Dosadašnjem Selektoru, Bošku Draškoviću, mom uvaženom kolegi i prijatelju, želim svu sreću u daljem radu i siguran sam da će on uvijek moći sa raznih pozicija da pruži veliki doprinos crnogorskom boksu”, rekao je Ružić.

