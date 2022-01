Đoković trenirao u Melburnu

Podgorica, (MINA) – Vodeći svjetski teniser Novak Đoković poručio je da želi da ostane i takmiči se na Australijan openu.

Đoković, koji je danas trenirao u Australiji, kazao je da je zahvalan što je sudija (Entoni Keli) donio presudu da mu se vrati viza za boravak u Australiji.

“Uprkos svemu što se dešavalo u protekloj nedjelji, želim da ostanem i takmičim se na Australijan openu. Ostajem koncentrisan na tenis. Putovao sam ovdje da bih učestvovao na jednom od najbitnijih turnira u istoriji i defitivno mom najuspješnijem. Trenutno toliko mogu da napišem i naravno jedno ogromno hvala svima širom svijeta koji su mi pružali podršku i snagu i ohrabrivali me da ostanem priseban i jak”, poručio je Đoković na Instagramu.

Njegov brat, Đorđe Đoković saopštio je da je srpski teniser na slobodi i da je bio na terenu i trenirao.

On je naglasio vodeći svjetski teniser otišao u Australiju da se bavi tenisom.

“Otišao je da osvoji Australijan open i da napravi još jedan rekord. Donio je svu potrebnu dokumentaciju i dobio je izuzeće sa kojim je otišao u Australiju. On je prije svega sportista, bavi se tenisom i najbolji je teniser svih vremena. Zalagao se uvek za slobodu izbora i ništa više”, kazao je Đorđe Đoković na konferenciji za novinare.

On je istakao da je pravni tim Novaka Đokovića uradio sve da ispoštuje sve protkole.

“Zahvaili bismo se pravnom sistemu Australije i sudiji Keliju koji je sve vodio veoma neutralno. Sagledao je svaku činjnicu”, kazao je mlađi brat najboljeg svjetskog tenisera.

Sud je ranije danas poništio odluku o otkazivanju Đokovićeve vize.

Đoković je prošlog utorka krenuo u Australiju, ali je po dolasku na aerodrom, u srijedu, zaustavljen i viza mu je poništena.

Đokovićevi advokati su uložili žalbu na to, a nakon današnjeg suđenja, sudija Entoni Keli je u odluci naveo da je bilo puno nelogičnosti u odluci granične policije.

Ministar Aleks Houk danas u predviđenom roku nije donio odluku o deportaciji Đokovića, a mediji spekulišu da mu deportacija prijeti u danima koji dolaze.

Ministar i dalje ima pravo da donese tu odluku, što je i potvrđeno iz njegovog kabineta.

“Nakon odluke Federalnog okružnog i porodičnog suda na proceduralnim osnovama, ostaje u diskrecionom pravu ministra za imigraciju Houka da razmotri ukidanje vize gospodinu Đokoviću pod njegovim ličnim ovlašćenjem da otkaže vize u skladu sa članom 133C(3) Zakona o migracijama. Ministar trenutno razmatra ovo pitanje i proces je u toku”, saopštio je njegov kabinet.

Australijan open počinje 17. januara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS