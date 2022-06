Crnogorskim karatistima 17 medalja nakon prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za seniore, pionire, nade i veterane završila je sa 17 medalja – devet zlatnih, dvije srebrne i šest bronzanih.

Zlatne medalje u seniorskoj konkurenciji osvojili su Biserka Radulović u katama i Nikola Malović u borbama, u kategoriji do 84 kilograma, dok su bronzani bili Ognjen Otašević (do 67) i Milena Jovanović (preko 68).

U konkurenciji nade prvaci Balkana postali su Ines Terzić, Petra Marković, Emira Đonović i Milovan Janković, srebrna je bila Ivona Vlahović, dok su bronzane medalje osvojile Vladimira Ilijevski, Darija Savić, Aleksa Bajraktarović i Lazar Popović.

Uspjeh iz Poreča ponovila je Slavka Makimović u katama, u konkurenciji veterana i drugi out uzastopno postala prvakinja Balkana.

Zlatna je bila i Sanja Vujanović, dok je Igor Dijanić osvojio srebrnu medalju.

Crna Gora, nakon prvog takmičarskog dana, zauzima drugo mjesto u generalnom plasmanu.

