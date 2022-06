Crnogorski odbojkaš u grupi sa Italijom, Holandijom i Turskom

Podgorica, (MINA) – Muška mlađa seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore u debitantskom nastupu na Evropskom prvenstvu igraće u grupi B sa Italijom, Holandijom i Turskom, odlučeno je žrijebom u Luksemburgu.

U grupi A igraće Poljska, Francuska, Srbija i Austrija.

Prvo Evropsko prvenstvo za odbojkaše do 22 godine biće odigrano od 12. do 17. jula u poljskom Tarnovu.

U konkurenciji odbojkašica, u grupi A u italijanskom gradu Čerinjo, igraće Srbija, Italija, Austrija i Ukrajina, dok će u grupi B, u Andriji, rivali biti selekcije Turske, Poljske, Danske i Izraela.

Prvo Evropsko prvenstvo u konkurenciji mlađih seniorki na programu je od 12. do 17. jula u Čerinji i Andriji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS