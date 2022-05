Crnogorski karatisti u Gaziantepu za 12. evropsku medalju

Podgorica, (MINA) – Gaziantep će od 25. do 29 maja biti domaćin 57. seniorskog prvenstva Evrope u karateu, na kojem će se crnogorski karatisti boriti za 12. evropsku medalju.

Crnogorski karate u Gaziantepu predstavljaće 19 takmičara – 12 u borbama i sedam u katama.

U borbama pojedinačno kod muškaraca nastupiće Matija Bojić (do 60), Ognjen Otašević (do 67), Balša Miličković (do 75), Nikola Malović (do 84) i Nemanja Jovović (preko 84), dok će se samo ekipno takmičiti Nemanja Mikulić i Lazar Kukuličić.

U ženskoj konkurenciji, u borbama, pojedinačno za medalju boriće se Anja Jović (do 50), Anđela Ivanović (do 55), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68), dok će Jovana Stojanović nastupiti samo u ekipnoj konkurenciji.

U katama pojedinačno takmičiće se Biserka Radulović i Vladimir Mijač, koji će biti i dio tima sa Arijanom Kočanom i Kenanom Nikočevićem.

U ženskoj konkurenciji kata tim nastupiće u sastavu Maša Đukanović, Mila Mraković i Džena Canović.

Takmičare će u Gaziantepu predvoditi selektori Almir Cecunjanin i Žarko Raković u borbama, odnosno Milena Milačić i Tijana Popović u katama.

Član srebrnog tima u borbama sa šampionata u Poreču, Nikola Malović, podsjetio je da se sa posljednja šampionata Evrope vratio sa medaljom i da vjeruje da se i u Gaziantepu može naći na pobjedničkom postolju.

“Daću sve od sebe, mislim da sam u ovom trenutku spreman i u dobroj formi. Možda spremniji nego ikada. Prije tačno dva mjeseca pokidao sam medijalni ligament, koji mi je usporio pripremu, ali brzo sam se vratio treninzima. Glavni cilj je da mi noga izdrži na takmičenju i da se vratim bez povreda”, rekao je Malović agenciji MINA.

Govoreći o konkurenciji na predstojećem šampionatu Evrope, on je istako da poštuje rivale, ali da o njima ne razmišlja.

“Ne razmišljam o konkurenciji, jer znam da je, ukoliko budem na svom nivou i dam svoj maksimum, uspjeh zagarantovan”, rekao je Malović.

Osvajač bronzane medalje sa šampionata u Gvadalahari kazao je da veliku zahvalnost za oporavak i dobro odrađene pripreme duguje fizioterapeutu Andriji Damjanoviću, teretani Siti fitnes i trenerima Dragoljubu Fatiću i Žarku Rakoviću.

“To je ekipa koja je zaslužna što spreman idem na takmičenje da predstavim Crnu Goru na pravi način”, rekao je Malović.

Crnogorska reprezentativka u katama, Biserka Radulović, kazala je da se od nje uvijek očekuje puno, navodeći da je to velikim radom, posvećenošću i istrajnošću zaslužila.

“Živjela sam ovaj sport 29 godina i dala sve od sebe za svaki nastup za reprezentaciju i klub. Nikada nisam otišla na takmičenje nespremna. Dugi niz godina očekujem tu medalju, ali o tome ne pričam jer je tu previše drugih faktora koji utiču na to. Znam da ću, kao i uvijek, dati svoj maksimum“, kazala je Radulović.

Ona je istakla da je nedostatak jakih takmičenja otežalo pripreme i podizanje i tempiranje forme za EP.

“Posebnu satisfakciju pričinjava mi što poslije dugo godina putujem sa svojim kata timom, Tijanom Popović i Milenom Milačić. Svi znaju kolika mi je podrška Tijana i naravno da će mi prijati da konačno bude iza mene na ovom takmičenju.

Hvala Karate savezu i novom predsjedniku Predragu Perkoviću što nam je, uprkos finansijskim problemima, omogućio nastup na EP“, rekla je Radulović.

Ona je sa Tijanom Popović i Milenom Milačić činila ženski kata tim koji je 2007. godine donio Crnoj Gori prvu evropsku medalju.

Karatisti su na kontinentalnim šampiontima u seniorskoj konkurenciji, u kimonu sa crnogorskim grbom, do sada osvojili 11 medalja – dvije srebrne i devet bronzanih.

Srebrni je, osim muške ekipe iz Poreča, bio Mario Hodžić 2019. u Gvadalahari, koji ima i bronzanu medalju, dvije godine ranije, u turskom Koćeliju.

Bronzane medalje osvajali su i Jelena Maksimović (2014. i 2021), Dragana Konjević (2016), Marina Raković (2012, 2013. i 2015), Nikola Malović (2019) i ženski kata tim u sastavu Milena Milačić, Tijana i Biserka Radulović (2007).

Čast crnogorskog karatea u Gaziantepu, osim takmičara, braniće i sudija Miodrag Radunović.

Crnogorsku delegaciju, koja je danas otputovala za Gaziantep, predvodi sekretar Veljko Brnović.

Prvi takmičarski dan na šampionatu je srijeda, a od crnogorskig takmičara nastupiće MIjač i Radulović u katama, a u borbama Balša Miličković (do 75), Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Na prošlogodišnjem EP u Poreču crnogorski karatisti osvojili su dvije medalje – muška ekipa u borbama srebrnu i Jelena Maksimović bronzanu.

U odnosu na prošlogodišnji sastav u Gaziantepu neće nastupiti Nenad Dulović, Mario Hodžić, Predrag Smolović i Andrija Fatić u muškoj, odnosno Marina Raković, Ana Drašković, Jelena Maksimović, Ksenija Rajović i Dragana Konjević.

