Crnogorski karatisti na turniru u Čačku

Podgorica, (MINA) – Seniorska karate reprezentacija Crne Gore učestvovaće na međunarodnom turniru Zlatni pojas, koji će u subotu biti održan u Čačku, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorski karate predstavljaće 14 takmičara – pet u katama i devet u borbama.

Selektorke u katama Tijana Popović i Milena Milačić

za nastup u Čačku odredile su Biserku Radulović, Vladimira Mijača, Kenana Nikočevića, Arijana Kočana

i Filipa Bakića.

U borbama, u ženskoj konkurenciji, odlukom selektora Žarka Rakovića nastupiće Anja Jović (do 50), Anđela Ivanović (do 55), Marina Raković (do 68) i Vasilisa Bujić (preko 68).

Selektor u borbama za muškarce Almir Cecunjanin zbog povreda nije mogao da računa na najjači sastav, pa će u Čačak putovati podmlađeni sastav – Lazar Jovović (do 75), Nenad Dulović (do 75), Vasilije Mićunović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84) i Ilija Radonjić (preko 84).

Delegaciju Karate saveza predvodiće predsjednik Tehničkog komiteta Miodrag Radunović i sekretar Veljko Brnović.

Pravdu će na turniru dijeliti sudija Dragan Ćirović.

