Crnogorski atletičari prošli klasifikacione i reklasifikacione preglede

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraatletičari uspješno su prošli klasifikacione i reklasifikacione preglede i naredna dva dana očekuju ih nastupi na Gran pri mitingu u italijanskom Jezolu.

Debitanti braća Marko i Vlado Terić su klasifikovani u kategoriji F 40 (osobe niskog rasta) i sjutra će nastupiti u disciplini bacanje kugle.

Sjutra će kuglu iz specijalizovane stolice bacati i Radmilo Baranin koji je reklasifikovan u kategoriju F 34.

Za nedjelju je planiran nastup Danila Gojkovića u bacanju koplja iz stolice koji je takođe dobio kategoriju F 34.

U istoj disciplini nastupiće i Radmilo Baranin.

Ekipu u Italiji predvodi trener reprezentacije Crne Gore Veljko Čegar.

