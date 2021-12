Crnogorske rukometašice poražene od Poljske

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Granoljersu od Poljske 33:28 (16:9), u utakmici posljednjeg, trećeg, kola glavne runde Svjetskog prvenstva u Španiji.

Crnogorske rukometašice bez pobjede okončale su glavnu rundu, a nastup na šampionatu završile su na 22. mjestu.

To je najslabiji plasman crnogorskih rukometašica na šampionatima Evrope i svijeta.

Crna Gora je, nakon izjednačenog početka, sredinom prvog poluvremena dozvolila rivalu da serijom od šest uzastopnih pogodaka povede 12:6, razlika je na poluvremenu iznosila sedam, a u 40. minutu i deset golova (20:10).

U poljskoj selekciji istakle su se Aleksandra Rosiak sa sedam i Romana Roszak sa šest golova.

Najefikasnja u crnogorskoj selekciji bila je Tatjana Brnović sa šest, Đurđina Malović je postigla pet, a po gol manje Dijana Ujkić i Ivona Pavićević.

U 18 zakazan je duel Srbije i Slovenije, dok će Rusija i Francuska u 20 sati i 30 minuta odlučiti pobjednika grupe.

