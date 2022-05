Crnogorske kadetkinje pobijedile Kazahstan

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je u Kamzi selekciju Kazahstana 2:1, u drugom kolu UEFA Razvojnog turnira u Albaniji.

To je prva pobjeda Crne Gore na turniru, nakon startnog poraza od Albanije 5:2.

Izabranice selektora Mirka Marića slavili su golovima Maše Tomašević u 30. i 85. minutu iz jedanaesterca.

Marić je kazao da je crnogorska selekcija duel sa Kazahstan odigrale bolje nego sa Albanijom.

“Dali smo šansu svim igračicama, jer su to utakmice na kojima se sazrijeva i stiče iskustvo. Predstoje nam dva dana odmora, da se djevojčice oporave, jer za njih je dosta naporan ritam kada se igra svaki drugi dan”, rekao je Marić.

Crna Gora će u posljednjem kolu, 8. maja, igrati sa Kosovom.

