Cedevita Olimpija nastavila seriju i protiv SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Podgorici od Cedevita Olimpije 88:80, u utakmici 25. kola Admiralbet ABA lige.

Ljubljanski tim, koji je dobio i prvi duel pred svojim navijačima 88:78, zabilježio je 16. u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja.

Cedevita Olimpija opravdala je ulogu favorita i seriju pobjeda u ABA ligi i Eurokupu produžio na 14 utakmica.

SC Derbi je pružio snažan otpor, u većem dijelu meča bio ravnopravan rival.

Gosti su odlučujuću porednost stekli u finišu, serijom od 13:0 za vođstvo 80:70 u 37. minutu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejkob Pulen sa 19, dok je Kevin Ferel dodao 16 poena.

U podgoričkoj ekipi po 12 poena postigli Erik Nil, Nikola Pavlićević, Aleksa Ilić i Kenan Kamenjaš.

Pobjedu su juče ostvarili košarkaši Budućnost Volija u Novom Mestu protiv Krke 84:72, dok je Mornar Barsko zlato poražen u Beogradu od Partizana 95:83.

