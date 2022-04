Budućnost Voli u Novom Mestu, Mornar Barsko zlato gost Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Mornar Barskog zlata utakmicama 25. kola nastaviće sjutra takmičenje u Admiralbet ABA ligi, dok će SC Derbi na teren u nedjelju.

Budućnost Voli će u Novom Mestu, u 17 sati, igrati sa Krkom.

Podgorički tim duel u dvorani Morača dobio je 110:64, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je 15 pobjeda.

Krka je posljednja na tabeli sa vega četiri trijumfa.

Mornar Barsko zlato će u Beogradu, u 21 sat, biti gost Partizana.

Partizan je prvi duel dobio 66:64.

Mornar je u posljednja dva kola ostvario pobjede, a u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja ostvario devet trijumfa i 13 poraza.

SC Derbi će u nedjelju, u 190 satiu, ugostiti Cedevita Olimpiju.

