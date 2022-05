Budućnost Voli sjutra domaćin Partizanu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv Partizana drugu utakmicu polufinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Beogradski tim prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobio je 82:66.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Beogradskom timu pripala su i oba međusobna duela u regionalnom takmičenju ove sezone.

Partizan je u svojoj dvorani slavio 75:66, a u Podgorici 80:72.

Krilni košarkaš Edin Atić kazao je da je Budućnost u sva tri ovosezonska meča, u određenom trenutku,i da ih to dodatno umaralo.

“Potrebno je da nametnemo naš ritam i da pogodimo šuteve koje imamo, jer smo u svim mečevima imali veliki broj otvorenih šuteva bez uspjeha. U prethodnom meču smo dozvolili da se Partizan odlijepi zbog naših grešaka. Stigli smo do minus seam u trećoj četvrtini, ali nas je šut opet koštao da uđemo u egal utakmicu”, rekao je Atić.

On smatra da je potrebno da iskontrolišu skok i izgubljene lopte i da se uz adekvatan šut može doći do pobjede u drugom meču.

“U svakom našem velikom meču smo imali veliku podršku sa tribina ove sezone. Nadam se da će i u nedeljnom meču publika biti naš šesti igrač”, zaključio je Atić.

Duel u dvorani Morača u 20 sati i 45 minuta.

U drugom polufinalu rivali su Crvena zvezda i Cedevita Olimpija.

Beogradski tim slavio je u prvom meču 93:82.

Polufinalna serija biće nastavljena u ponedjeljak u Ljubljani.

