Budućnost startovala pobjedom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su Mornar Barsko zlato u Podgorici 83:76 i poveli 1:0 u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je pitanje pobjednika riješila u samom finišu serijom od 10:0 za vođstvo 77:70 u 39. minutu.

Mornar je tri četvrtine bio bolji rival i imao vođstvo, koje je u 12. minutu iznosila 14 poena (28:14).

U 29. minutu prednost Mornara iznosila je 11 (60:49), dok je na kraju treće četvrtine bilo 62:52.

Budućnost je prvi put povela u 22. minutu (41:39), a nakon dužeg vremena ponovo izjednačila u 37. minutu (70:70).

U samom finišu iskoristila je pad u igri rivala i došla do startnog trijumfa.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Filip Barović i Marko Jagodić Kuridža sa po 14, dok je poen manje ubacio Džastin Kobs.

U ekipi Mornara najbolji je bio Vladimir Mihailović sa 16 koševa.

Naredna utakmica na programu je u srijedu u Baru.

U plej-ofu igra se na tri pobjede.

