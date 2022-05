Budućnost Bemaks za trofej WABA lige do 17 godina

Podgorica, (MINA) – Podgorica će u subotu i nedjelju biti organizator završnog turnira WABA lige u konkurenciji košarkašica do 17 godina.

Budućnost Bemaks ove sezone bila je domaćin i seniorskog fajnal-fora WABA lige.

Za trofej boriće se domaćin završnog turnira, ekipa Budućnost Bemaxa, Cinkarna Celje i hrvatski predstavnici Trešnjevka i Zagreb.

Shodno plasmanu u ligaškom dijelu Budućnost Bemax igraće u polufinalu, sjutra u 18 sati, protiv Celja, dok drugi polufinalni par čine, dva sata ranije, Trešnjevka i Zagreb.

U nedjelju, u 11 sati, biće odigran meč za treće mjesto, a dva sata kasnije na programu je finale.

Trener Budućnosti Petar Stojanović kazao je da mu je drago što je njegov tim došao do završnice takmičenja.

“Budućnost je po svemu prikazanom zaslužila da bude na ovom fajnal foru. Lijepo je što ćemo imati priliku da igramo u Podgorici, gdje će nadam se nakon seniorskog fajnal-fora i sada biti lijepa promocija ženske košarke. U polufinalu nas očekuje duel protiv Celja, ekipe koju dobro poznajemo i sa kojom smo već igrali u ligaškom dijelu”, rekao je Stojanović.

On očekuje da njegov tim, uz podršku sa tribina, veliku borbenost, želju i energiju, može da odgovori rivalu.

“Potrebno je da što bolje uđemo u meč, da od starta budemo agresivni i da pokažemo kakav potencijal imamo”, kazao je Stojanović.

