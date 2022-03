Budućnost Bemaks na fajnal foru za košarkašice do 17 godina

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće na fajnal foru WABA lige u konkurenciji do 17 godina.

Podgorički klub odlučujući korak ka završnici izborio je zahvaljujući pobjedama na turniru u Mariboru – protiv istoimenog domaćeg tima 94:75 i ekipe Zagreba 99:71.

Sa ta dva trijumfa Budućnost je završila grupnu fazu kao trećeplasirana u grupi A sa skorom 3:2.

Po četiri trijumfa ostvarili su Trešnjevka i Celje.

Budućnost je u četvrtfinalu eliminisala ekipu Maribora, koja je bila drugoplasirana u B grupi.

U polufinalu igraće protiv Celja, dok će drugi par čiiti Trešnjevka i Zagreb.

Fajnal-for biće odigran u maju, a domaćin još nije poznat.

