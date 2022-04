Begović podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Uprave za sport i mlade Marko Begović saopštio je da, nakon što je izabrana nova Vlada Crne Gore, podnosi ostavku na tu funkciju.

On je naglasio da će ostavka stupiti na snagu prvog narednog radnog dana.

“Uprava za sport i mlade ostaje jedini organ državne uprave u kojem su sve preporuke iz Izvještaja o napretku Evropske komisije sprovedene, a posebno onaj korpus koji se tiče reforme javne uprave i primjene principa dobre uprave”, navodi Begović u saopštenju.

On je kazao da su klijentelizam i negativna selekcija svojstvene partitokratskim sistemima suzbijene i da nije bilo novog zapošljavanja.

“Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđeno 40 odsto manje izvršilaca zaokružujući na taj način proces optimizacije i racionalizacije ovog javnopravnog organa. S prethodnim u vezi, stvorene su neophodne institucionalne i materijalno-tehničke pretpostavke za dva važna procesa – profesionalizacija i digitalizacija javnopravnog organa i povezanih usluga”, rekao je Begović.

On je naglasio da javna uprava postoji zbog građana, a ne u službi pojedinačnih ili partijskih interesa.

“Sa kadrovima na pozicijama odlučivanja koji su stasavali u zarobljenim institucijama, kojima je partijsko djelovanje jedini svjetonazor i moralna vertikala nije moguće demokratizovati crnogorsko društvo”, rekao je Begović.

Prema njegovim riječima, korupcija i zloupotreba novčanih sredstava poreskih obveznika bili su raspostranjeni u sportu.

“Odlučnim mjerama i radnjama u okviru nadležnosti kroz ovaj javnopravni organ bitno su zaustavljene ove negativne pojave i podnijet je jedan dio krivičnih prijava, koje dostavljam u prilogu. U završnoj fazi su i ostale prijave koje će pokazati kako funkcioniše koruptivni sistem spojenih sudova, odnosno kako partijsko djelovanje lako prelazi u organizovani kriminal”, rekao je Begović.

On je naglasio da je partitokratija ozbiljna brana neophodnim reformskih zahvatima.

“Partija je osnovna privredna djelatnost, pa naše društvo ostaje zarobljeno, zbog čega mladi dominantno napuštaju našu državu. Zbog zarobljenih institucija, izražene negativne selekcije i vještačkog nacionalizma kao platforme za opstanak partitokratije, 70 odsto mladih želi napustiti Crnu Goru u jednom pravcu”, rekao je Begović.

On je podnio krivične prijave protiv bivših starješina Uprave za sport i mlade, Nikole Janovića i Vasilija Laloševića zbog zlouporebe službene dužnosti i Miloša Lalevića, zbog nezakonitog i neovlašćenog vođenja Upravnih postupaka.

