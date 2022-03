Atletski savez ponosan na Mariju Vuković

Podgorica, (MINA) – Atletski savez ponosan je na nastup i plasman Marije Vuković na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, saopšteno je iz te asocijacije.

Vuković je kao četvrtoplasirana završila nastup na šampionatu, sa preskočenih 195 centimetara.

“Bili smo uz nju u Kombank areni. Imala je podršku najužeg rukovodstva saveza, kao i više od 100 atletičara i atletskih radnika koji su doputovali iz Crne Gore da je podrže”, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da su u delegaciji Saveza koja je putovala u Beograd bili predsjednik Gojko Banjević, direktor Milorad Vuletić i generalni sekretar Milan Madžgalj.

“Vuković je ponos Crne Gore, a to potvrđuju i čestitke koje smo dobili, prije svih od predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušana Simonovića, ali i državnih organa, čelnika saveza, klubova i sportista”, saopšteno je iz te asocijacije.

