Alković i Liješević u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Edin Alković i Petar Liješević plasirali su se u četvrtfinale seniorskog prvenstva Evrope u Jerevanu.

Alković je u kategoriji do 60 kilograma, u osmini finala, prekidom u trećoj rundi, pobijedio Litvanca Edgarsa Skurdelisa.

Sudija u ringu je zbog povrede arkade litvanskog borca prekinuo borbu.

Protivnik Alkoviću u četvrtfinalu i meču za medalju biće Španac Hose Brotons Kuiles, koji je eliminisao Murata Jildirima.

Liješević je u osmini finala kategorije do 86 kilograma eliminisao Moldavca Andreja Zaplitnija 5:0.

Naredni protivnik biće mu Poljak Tomaš Nižvijecki, koji je u osmini finala eliminisao Ukrajinca Serhija Horškova.

Pobjeda u tom meču obezbijedila bi mu plasman na pobjendičko postolje.

Četvrtfinalne borbe na programu su u petak.

Nastup na šampionatu juče su završili Stefan Savković i Petar Marčić.

Savković je u kategoriji do 71 kilogram, u prvom kolu, prekidom u drugoj rundi poražen od Holanđanina Tonija Jasa.

Holanđanina u osmini finala čeka Haris Mohamed Akbar iz Engleske.

Marčić je u osmini finala kategorije do 80 kilograma, odlukom sudija na poene, poražen od Njemca Bena Ehisa 4:1.

Šampionat u Jerevanu okupio je 219 boksera iz 39 država Evrope.

